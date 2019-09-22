Зеппельт – о возможной подтасовке допинг-проб: в России так ничему не научились?

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, высказался о ситуации с возможной подтасовкой допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).
«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагируют МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?» — задаётся вопросами Зеппельт в своём «твиттере».
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных Московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.
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