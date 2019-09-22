Никитин, Коробкина, Ядгаров и Ковалёва стали победителями Московского марафона
В Московском марафоне Владимир Никитин одержал победу в забеге на 10 км. Он преодолел дистанцию за 28 минут 51 секунду.
Второй результат показал Константин Плохотников (29.49). Третьим стал Дмитрий Неделин (29.52).
В женском зачёте первенствовала Елена Коробкина (32.26). Серебро завоевала Наталья Колоскова (33.13), призовую тройку замкнула Светлана Симакова (33.16).
На дистанции 42,2 км победу одержал Искандер Ядгаров. Его время — 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым пришёл к финишу Алексей Реунков (2:18.11). Бронзовая награда досталась Михаилу Кулькову (2:18.29).
У женщин первой стала Марина Ковалёва. Она преодолела дистанцию за 2 часа 29 минут 26 секунд. Второе место заняла Луиза Дмитриева, третье — Людмила Лебедева (2:36.57).
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