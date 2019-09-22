Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ по итогам тай-брейка

Два российских гроссмейстера сыграют в четвертьфинале Кубка мира ФИДЕ в Ханты-Мансийске. Никита Витюгов вошёл в число восьми сильнейших по итогам двух партий в классические шахматы. Александр Грищук одержал победу над американцем Леньером Домингесом на тай-брейке, выиграв одну из двух партий в быстрые шахматы.

Ещё один игравший тай-брейк россиянин, Кирилл Алексеенко, в рапиде дважды уступил китайцу Динь Лижэню и завершил борьбу на турнире.

За выход в полуфинал Грищук сыграет с Динь Лижэнем, Витюгов – с китайцем Юй Янъи. Победители этих матчей за выход в решающий поединок сыграют друг с другом.

Ещё две четвертьфинальные пары составили американец Джеффри Сюн и Теймур Раджабов из Азербайджана, француз Максим Вашье-Лаграв и армянин Левой Аронян.