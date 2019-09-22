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«Чеховские медведи» проиграли датскому клубу в матче Лиги чемпионов

«Чеховские медведи» проиграли датскому клубу в матче Лиги чемпионов
Другие / Гандбол 0

Чемпионы России по гандболу «Чеховские медведи» потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде российская команда уступила датскому клубу GOG со счётом 31:38. Самым результативным игроком в составе «медведей» стал Сергей Марк Косоротов, забивший 6 мячей. По 4 раза отличились Игорь Карлов и Дмитрий Киселёв, по 3 гола забили Виктор Фурцев и Денис Васильев.

В стартовом матче «Чеховские медведи» на своей площадке обыграли польскую «Вислу» (25:23). В следующем матче 29 сентября «медведи» на выезде сыграют со швейцарским «Шаффхаузеном». Ближайший домашний матч турнира — 12 октября с бухарестским «Динамо».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа D. Второй тур

GOG (Дания) — «Чеховские медведи» (Россия) – 38:31 (20:15)

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