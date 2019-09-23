Фигуристка Саханович уступила Цибиновой на этапе Кубка России в Сызрани
Фигуристка Ксения Цибинова одержала победу в женском одиночном катании на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Сызрани. Цибинова первенствовала как в короткой, так и в произвольной программе, опередив ставшую второй Серафиму Саханович почти на 14 баллов. Бронзовым призёром стала Елизавета Нугуманова.
Среди юниорок первенствовала ученица «Самбо-70» Софья Акатьева.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Женщины
1. Ксения Цибинова (Москва) – 206,18.
2. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 192,42.
3. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 184,18.
Юниорки
1. Софья Акатьева (Москва) — 188,16.
2. Николь Вайткус (Санкт-Петербург) – 182,85.
3. Софья Баранова (Москва) – 181,09.
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