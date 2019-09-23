Фигуристка Саханович уступила Цибиновой на этапе Кубка России в Сызрани

Фигуристка Ксения Цибинова одержала победу в женском одиночном катании на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Сызрани. Цибинова первенствовала как в короткой, так и в произвольной программе, опередив ставшую второй Серафиму Саханович почти на 14 баллов. Бронзовым призёром стала Елизавета Нугуманова.

Среди юниорок первенствовала ученица «Самбо-70» Софья Акатьева.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Женщины

1. Ксения Цибинова (Москва) – 206,18.

2. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 192,42.

3. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 184,18.

Юниорки

1. Софья Акатьева (Москва) — 188,16.

2. Николь Вайткус (Санкт-Петербург) – 182,85.

3. Софья Баранова (Москва) – 181,09.