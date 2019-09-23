Австрийцы Хауке и Денифль могут получить реальные сроки за применение допинга

Австрийским спортсменам велогонщику Штефану Денифлю и лыжнику Максу Хауке грозят тюремные сроки за применение допинга.
Как сообщает Kronen Zeitung, прокуратура города Инсбрук (Австрия) выдвинула обвинения, связанные с допинг-скандалом. Австрийцам вменяется мошенничество, связанное со спортом. По данным следствия, Денифль с 2014 по 2018 год осуществлял кровяной допинг, принимал гормон роста, а также мошенническим путём получил более € 500 тыс. 31-летний бывший велогонщик может получить от года до 10 лет тюрьмы.
Хауке обвиняют в нарушении антидопинговых правил с 2015 года. Один из немецких врачей помогал ему принимать кровяной допинг и гормон роста. Незаконным путём лыжнику были оказаны медицинские услуги на сумму € 50 тыс. Хауке может получить от полугода до пяти лет тюрьмы.
- 23 сентября 2019
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