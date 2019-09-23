Смирнов: поражение Тарасовой и Морозова в США – хороший пинок на старте сезона

Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и России в парном катании Александр Смирнов поделился мнением о старте сезона для российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Спортсмены заняли второе место на турнире серии «челленджер» в США.

«Думаю, их поражение – это маленькая осечка, которая вряд ли повториться. Тарасова и Морозов были в Европе и прилетели в США на турнир за пару дней до старта. Наверняка это сыграло свою роль. К тому же, первый турнир под руководством нового тренера. Было волнение, это чувствовалось, но они справятся. Я в это верю.

Тарасова и Морозов идут по пути Медведевой? Не думаю. Медведева гораздо моложе, ей сложнее было адаптироваться к новому тренеру и стране. Тарасова и Морозов сформировавшиеся личности, спортсмены с большим опытом. Для них новый тренер – это, наоборот, встряска. Можно ожидать хороших результатов от них.

Я бы сказал, что у них идет адаптация к Америке, если бы не контрольные прокаты. В «Лужниках» Тарасова и Морозов откатали просто блестяще, поразили всех. Значит, они готовы уже сейчас. Поражение в США – случайность. Я бы даже сказал хороший пинок на старте сезона. Пусть лучше сейчас у них не получается, зато наберут форму к чемпионатам Европы и мира.

Главное, что пара преобразилась. Я очень обрадовался, когда узнал, что они переехали к Зуевой. За ними теперь интересно стало смотреть. Появились программы, целостные, продуманные, а не перебежки от прыжка к прыжку. Зуева – большой специалист и она должна помочь Тарасовой и Морозову с хореографией. Марина Олеговна добавила в их катание множество ярких танцевальных фишечек, они преобразились. В лучшую сторону», – приводит слова Смирнова «Спорт Бизнес Online».

Тарасова и Морозов заняли второе место на турнире серии «челленджер» в США