Капитан сборной России объяснил вылет с чемпионата Европы по волейболу

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал поражение в матче с командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

«Первый сет был очень важен. Мы проводили розыгрыш за розыгрышем, у нас было 4-5 ситуаций, когда мы допустили ошибки и дали шанс словенской команде. Соперники им воспользовались. Было сложно изменить ход встречи. Перед игрой нас считали фаворитами. Это оказывало давление на нас.

Словенские болельщики придали сумасшедшую энергию команде. Благодаря этому соперники играли лучше", — приводит слова Кобзаря официальный сайт ЕКВ.



Сборная России не смогла защитить титул, завоёванный в 2017 году. В полуфинале словенцы сыграют с поляками.

