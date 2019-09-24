Мамиашвили: равнодушия и безволия в команде российских борцов не будет

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил уровень организации чемпионата мира в Нур-Султане, а также подвёл итоги выступления на турнире российской команды.

«Даже не вспомню, когда в последний раз приезжал в Нур-Султан. В дни чемпионата как будто вернулся во времена, когда мы были единой, сплоченной страной. Болельщики из Казахстана горячо поддерживали борцов, представляющих бывшие республики Советского Союза. Спасибо организаторам за гостеприимство и комфортные условия для спортсменов.

Удовлетворены количеством добытых олимпийских лицензий? Тут явно недоработали, сборная способна на большее. «Классики» и «вольники» продемонстрировали высокий уровень, но у меня все равно возникли вопросы, на которые придется ответить тренерскому штабу. В одном убеждён – равнодушия и безволия в команде не будет", — приводит слова Мамиашвили сайт Олимпийского комитета России.



Российские борцы завоевали 19 наград (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых) на чемпионате мира, выиграв общекомандное первенство.

