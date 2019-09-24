Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Капитан сборной России по регби: респектуем нашим самоанским братьям!

Капитан сборной России по регби: респектуем нашим самоанским братьям!
Другие / Прочие виды спорта 0

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев после поражения в матче с командой Самоа на Кубке мира в Японии со счётом 9:34 назвал соперников братьями и поблагодарил за игру.

«Для меня регби — это уважение. Уважение к игре, к судье, к сопернику, болельщикам… Мы приехали на этот Кубок мира, чтобы заработать уважение к себе, и, мне кажется, мы можем гордиться выступлением, несмотря на то что не всё у нас получилось.

Респектуем нашим самоанским братьям! Все игроки на поле выложились до конца. Думаю, будет много больных тел в обеих командах после сегодняшней встречи.

Спасибо семье за поддержку здесь, в Японии, и там, в России!" — написал капитан сборной России.

Фото доступно на странице Артемьева в «Инстаграме».

Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа на КМ-2019
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент