Капитан сборной России по регби: респектуем нашим самоанским братьям!
Капитан сборной России по регби Василий Артемьев после поражения в матче с командой Самоа на Кубке мира в Японии со счётом 9:34 назвал соперников братьями и поблагодарил за игру.
«Для меня регби — это уважение. Уважение к игре, к судье, к сопернику, болельщикам… Мы приехали на этот Кубок мира, чтобы заработать уважение к себе, и, мне кажется, мы можем гордиться выступлением, несмотря на то что не всё у нас получилось.
Респектуем нашим самоанским братьям! Все игроки на поле выложились до конца. Думаю, будет много больных тел в обеих командах после сегодняшней встречи.
Спасибо семье за поддержку здесь, в Японии, и там, в России!" — написал капитан сборной России.
Фото доступно на странице Артемьева в «Инстаграме».
Капитан сборной России по регби прокомментировал поражение от Самоа на КМ-2019
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