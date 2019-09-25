Матвеев — о поражении в матче со сборной Самоа: игра несбывшихся возможностей

Нападающий сборной России Евгений Матвеев подвёл итоги второго матча группового этапа Кубка мира по регби в Японии. Россияне проиграли команде Самоа со счётом 9:34, хотя после первого тайма подопечные Лина Джонса вели — 6:5.

«Игра несбывшихся возможностей. Много было моментов, которые мы не смогли использовать из-за ошибок в чужой зоне. Задача была навязать борьбу и доминировать в первой половине встречи, потому что такие сборные, как Самоа, начинают очень активно, а потом, если не добиваются успеха, то успокаиваются. Но получилось наоборот.

Надеялись реализовать преимущество в два игрока, но череда ошибок не позволила это сделать. Думаю, если бы в этот момент смогли переломить ход игры в этот момент, возможно, всё сложилось бы по-другому. Конечно, расстроены, потому что понимаем, что могли сыграть лучше, но, наверное, опыта и класса нам не хватило, а может, и сами не поверили, что возможно большее.

Ребятам надо отдать должное: они отдают много сил и выкладываются в каждой встрече на пятьсот процентов. Конечно, очень ощущается, что нам не хватает встреч со сборными такого уровня, чтобы повышать собственный. У нас есть прогресс, но на создание боеспособного состава нужен не год и не два. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Особенно приятно было слышать наших болельщиков, которые перекрикивали фанатов Самоа", — цитирует Матвеева официальный сайт Федерации регби России.

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