Россия завоевала две медали в командной гонке на ЧМ по гребному слалому

Россияне Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов завоевали бронзовую награду в командной гонке каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Сео-де-Уржеле (Испания).

Результат российской команды — 98,62 секунды. Золото завоевала Словакия, второе место заняла Испания.

Россиянки Екатерина Перова, Марта Харитонова и Алсу Миназова показали третий результат в командной гонке байдарок-одиночек. В финале российская команда преодолела дистанцию за 104,19 секунды. Победу одержала Великобритания, серебро в активе Чехии.

Гребной слалом. Чемпионат мира. Сео-де-Уржель, Испания

Командная гонка. Каноэ-одиночки. Мужчины

1. Словакия

2. Испания

3. Россия (Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов, Павел Котов)

Командная гонка. Женщины. Байдарки-одиночки

1. Великобритания

2. Чехия

3. Россия (Екатерина Перова, Марта Харитонова, Алсу Миназова).