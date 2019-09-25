Россия завоевала две медали в командной гонке на ЧМ по гребному слалому

Россияне Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов завоевали бронзовую награду в командной гонке каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Сео-де-Уржеле (Испания).
Результат российской команды — 98,62 секунды. Золото завоевала Словакия, второе место заняла Испания.
Россиянки Екатерина Перова, Марта Харитонова и Алсу Миназова показали третий результат в командной гонке байдарок-одиночек. В финале российская команда преодолела дистанцию за 104,19 секунды. Победу одержала Великобритания, серебро в активе Чехии.
Гребной слалом. Чемпионат мира. Сео-де-Уржель, Испания
Командная гонка. Каноэ-одиночки. Мужчины
1. Словакия
2. Испания
3. Россия (Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов, Павел Котов)
Командная гонка. Женщины. Байдарки-одиночки
1. Великобритания
2. Чехия
3. Россия (Екатерина Перова, Марта Харитонова, Алсу Миназова).
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