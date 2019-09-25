Витюгов не сумел выйти в полуфинал Кубка мира, проиграв Юй Янъи в армагеддоне
Российский гроссмейстер Никита Витюгов не сумел выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. Победитель тай-брейка в четвертьфинальном противостоянии между Витюговым и Юй Янъи определился в армагеддоне, который выиграл китайский спортсмен.
За выход в финал Юй Янъи сыграет с соотечественником Дин Лижэнем, который накануне одолел россиянина Александра Грищука по итогам двух партий в классические шахматы.
Вторую полуфинальную пару составили француз Максим Вашье-Лаграв и Теймур Раджабов из Азербайджана. Вашье-Лаграв выиграл тай-брейк у Левона Ароняна из Армении после двух партий в быстрые шахматы. Раджабов вышел в полуфинал ещё накануне, переиграв американца Джеффри Сюна в классические шахматы.
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