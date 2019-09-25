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Мишин — о четверных прыжках: размер тела — вот что имеет значение

Мишин — о четверных прыжках: размер тела — вот что имеет значение
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что нельзя запрещать фигуристкам исполнять сложные прыжки, так как это остановит прогресс в спорте.

«Очень худые молодые девушки будут представлять женское фигурное катание с этого дня и навсегда. Возраст не единственная причина. Размер тела — вот что имеет значение. У худых девушек инертность по длинной оси тела намного меньше, поэтому у них скорость вращения во время прыжков самая высокая.

Можно запретить в женском катании тройные аксели и четверные прыжки. Но это просто смешно», — приводит слова Мишина NBC.

Два тройных акселя в программе делает ученица Мишина Елизавета Туктамышева, а воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова на своих дебютных соревнованиях среди взрослых представили прыжки в четыре оборота.

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