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Регбист из Самоа пропустит три игры КМ за фол на капитане сборной России

Регбист из Самоа пропустит три игры КМ за фол на капитане сборной России
Другие / Прочие виды спорта 0

Регбист команды Самоа Рей Ли-Ло дисквалифицирован на три матча Кубка мира. Дисциплинарное наказание спортсмену вынесено за грубый фол в отношении капитана сборной России Василия Артемьева, сообщает официальный сайт Международной федерации регби.

Встреча сборных России и Самоа на Кубке мира в Японии прошла 24 сентября и завершилась со счетом 9:34.

Дисциплинарный комитет постановил, что действия Ли-Ло были не преднамеренными. Однако атака в голову россиянина имела высокую степень опасности. Поэтому наказание Ли-Ло, которое предусматривает дисквалификацию на шесть матчей, признано обоснованным. Но, поскольку спортсмен признал свою вину, этот срок сокращён до трёх игр.

Ли-Ло пропустит оставшиеся встречи своей команды в рамках группового этапа Кубка мира.

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