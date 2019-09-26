Регбист из Самоа пропустит три игры КМ за фол на капитане сборной России

Регбист команды Самоа Рей Ли-Ло дисквалифицирован на три матча Кубка мира. Дисциплинарное наказание спортсмену вынесено за грубый фол в отношении капитана сборной России Василия Артемьева, сообщает официальный сайт Международной федерации регби.
Встреча сборных России и Самоа на Кубке мира в Японии прошла 24 сентября и завершилась со счетом 9:34.
Дисциплинарный комитет постановил, что действия Ли-Ло были не преднамеренными. Однако атака в голову россиянина имела высокую степень опасности. Поэтому наказание Ли-Ло, которое предусматривает дисквалификацию на шесть матчей, признано обоснованным. Но, поскольку спортсмен признал свою вину, этот срок сокращён до трёх игр.
Ли-Ло пропустит оставшиеся встречи своей команды в рамках группового этапа Кубка мира.
- 26 сентября 2019
-
19:41
-
18:19
-
17:47
-
17:20
-
16:41
-
16:16
-
15:03
-
14:19
-
14:09
-
13:52
-
12:34
-
12:11
-
11:28
-
10:53
-
10:29
-
10:05
-
10:00
-
09:41
-
09:20
-
00:16
- 25 сентября 2019
-
23:41
-
23:14
-
22:39
-
22:27
-
22:11
-
21:26
-
21:06
-
20:42
-
20:24
-
19:56
-
19:28
-
18:39
-
18:24
-
18:11
-
17:46