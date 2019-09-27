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Фигурист Игнатов выиграл Nebelhorn Trophy, поднявшись с 7-го места

Фигурист Игнатов выиграл Nebelhorn Trophy, поднявшись с 7-го места
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Макар Игнатов одержал победу на международном турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). Игнатов шёл седьмым после короткой программы, а в произвольной опередил всех соперников на 6 баллов. Практически безупречный прокат россиянина был оценён судьями в 155,23 балла.

Вторым стал лидировавший после короткой программы японец Коширо Шимада. Бронзовым призёром стал Алексей Быченко, представляющий Израиль.

Игнатов откатал произвольную программу с двумя четверными прыжками – сальховом и тулупом. Это первая победа Игнатова на международных соревнованиях среди взрослых.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Мужчины

1. Макар Игнатов (Россия) – 220,51
2. Коширо Шимада (Япония) – 214,98
3. Алексей Быченко (Израиль) – 214,70

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