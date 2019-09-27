Фигурист Мозалёв выиграл этап в Загребе и отобрался в финал юниорского Гран-при

Российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем шестого этапа юниорского Гран-при в Загребе в мужском одиночном катании. Для Мозалёва это уже вторая победа на этапах серии, ранее он первенствовал в Риге. Фигурист отобрался в финал юниорской серии Гран-при.
Занимавший третье место после короткой программы Мозалев в произвольной исполнил два четверных тулупа: сольный — с помаркой на выезде, второй — в каскаде с тройным тулупом.
Второе место в Загребе занял лидировавший после короткой программы Артур Даниелян. Вместо первого прыжка в программе он сделал «бабочку» — одинарный сальхов. Также вторым Артур был на этапе в Челябинске.
Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при. Загреб, Хорватия
Мужчины
1. Андрей Мозалёв (Россия) – 236,44.
2. Артур Даниелян (Россия) – 223,82.
3. Шун Сато (Япония) – 219,69.
- 27 сентября 2019
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