Артемьев — о допинге: обидно, что из-за политики страдают чистые спортсмены

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился мнением о допинговом скандале в отечественном спорте, отметив, что работа представителей РУСАДА вызывает у него вопросы.
«Проблемы с допингом? Прочитал, да. Всё это плачевно. К нам приходили несколько раз представители РУСАДА, читали лекции, говорили о строгих требованиях к атлетам. Но и у нас к ним много вопросов возникает. А сейчас их стало ещё больше.
Обидно, что могут пострадать чистые спортсмены, которые всю жизнь со всей открытостью идут к таким значимым стартам. И обиднее всего, что из-за каких-то политических моментов или других тонкостей они могут страдать. От этого сжимается сердце.
Обиднее всего, что спортсмен может получить страйк по несчастливой случайности. Есть пример, когда у нашего спортсмена не работал звонок тамбурной двери, которая одна на 2–3 квартиры. Пришли офицеры в 5–6 утра, скорее всего, просто постучали в эту дверь, а затем ушли и поставили страйк. Хотя спортсмен просто спал дома утром.
Я понимаю, что у них свои правила, регламенты. Но ведь от этого зависит будущая карьера атлета! И когда происходят такие моменты, это меня немного смущает. Что-то в этой системе немного не дорабатывает», — приводит слова Артемьева Sport24.
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