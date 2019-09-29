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Чемпиону ОИ из Эфиопии не хватило двух секунд до мирового рекорда в марафоне

Чемпиону ОИ из Эфиопии не хватило двух секунд до мирового рекорда в марафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира бегун Кенениса Бекеле одержал победу на Берлинском марафоне.

37-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту 41 секунду. Этот результат стал вторым в истории марафонского бега. Спортсмену из Эфиопии не хватило всего двух секунд до действующего мирового рекорда, который принадлежит олимпийскому чемпиону Элиуду Кипчоге. Кениец установил лучший результат в истории на прошлогоднем Берлинском марафоне (2:01:39).

«Мне очень жаль. Не повезло. Но я всё ещё могу это сделать. Я не сдаюсь», — приводит слова Бекеле после финиша BBC.

Кипчоге не выступал на прошедшем Берлинском марафоне. Кениец готовится пробежать марафон в Вене (Австрия) 12 октября.

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