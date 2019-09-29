Абросимов завоевал бронзу на этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде

Российский пловец Кирилл Абросимов стал бронзовым призёром девятого, заключительного этапа Мировой серии по плаванию на открытой воде, который проходил в Китае. В споре за третье место в заплыве на 10 км Абросимов касанием выиграл доли секунды у трёх соперников, среди которых был и лидер общего зачёта представитель Венгрии Кристоф Разовский, уступивший россиянину 0,67 секунды.

Победу одержал голландец Ферри Веертман, которому Абросимов проиграл 12,11 секунды. Вторым финишировал представитель Италии Маттео Фурлан.

Плавание на открытой воде. Мировая серия. Девятый этап

Мужчины. 10 км

1. Ферри Веертман (Нидерланды) — 1:56.00,13.

2. Маттео Фурлан (Италия) — 1:56.05,30.

3. Кирилл Абросимов (Россия) – 1:56.12,24.

Видео доступно в «твиттере» FINA.