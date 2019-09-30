Олимпийская чемпионка Льюис — о ЧМ в Дохе: не ожидала, что всё будет так плохо

Олимпийская чемпионка 2000 года, бывшая британская легкоатлетка Дениза Льюис призналась. что потрясена атмосферой, в которой проходит чемпионат мира в Дохе (Катар). Вчера, 29 сентября, трибуны были заполнены лишь на треть.

«Вчера я пришла на стадион, осмотрелась и сказала: „И это чемпионат мира?“. Мы ждали октября, чтобы увидеть такие трибуны? Они пусты. Это меня потрясло. Не думаю, что это правильно. Руководящие органы серьёзно подвели спортсменов. Не ожидала, что всё будет настолько плохо. Мы хотим видеть людей. Атлеты заслуживают зрителей, энергию и атмосферу, в которой могут добиваться успеха», — приводит слова Льюис The Sun.

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).

Сидорова: рада, что проиграла в финале «Бриллиантовой лиги». Я стала злее