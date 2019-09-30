Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Мария Ласицкене бьётся за золото! LIVE

Полный календарь чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике
Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. Доброе утро, дорогие друзья. Как известно, сборная России на чемпионате мира по лёгкой атлетике не выступает, но это совершенно не мешает нам переживать за российских спортсменов, которые бьются в Катаре за медали. Вчера нас порадовала Анжелика Сидорова, в невероятной по накалу борьбе ставшая чемпионкой мира по прыжкам с шестом. А уже сегодня мы рассчитываем на новую медаль, ведь в прыжковый сектор выйдет непревзойдённая Мария Ласицкене.
Финал по прыжкам в высоту у женщин на чемпионате мира начнётся в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» с места событий расскажет вам обо всех подробностях главного для России финала турнира. Маша, вперёд! За тебя сегодня переживает вся страна!
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