Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Мария Ласицкене бьётся за золото! LIVE

Россиянке в 2019 году равных в мире нет. На чемпионате мира она борется только за золото. Все новости и фото из Катара — в нашем онлайне.

Полный календарь чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике

Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике

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08:00. Доброе утро, дорогие друзья. Как известно, сборная России на чемпионате мира по лёгкой атлетике не выступает, но это совершенно не мешает нам переживать за российских спортсменов, которые бьются в Катаре за медали. Вчера нас порадовала Анжелика Сидорова, в невероятной по накалу борьбе ставшая чемпионкой мира по прыжкам с шестом. А уже сегодня мы рассчитываем на новую медаль, ведь в прыжковый сектор выйдет непревзойдённая Мария Ласицкене.

Финал по прыжкам в высоту у женщин на чемпионате мира начнётся в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» с места событий расскажет вам обо всех подробностях главного для России финала турнира. Маша, вперёд! За тебя сегодня переживает вся страна!