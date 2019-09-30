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Британский бегун Джемили: в Дохе проходит странный чемпионат мира

Британский бегун Джемили: в Дохе проходит странный чемпионат мира
Другие / Лёгкая атлетика 0

Британский бегун Адам Джемили, пробившийся в полуфинал чемпионата мира в Дохе (Катар) на дистанции 200 м, оценил атмосферу, в которой проходят соревнования.

«По сравнению с этими соревнованиями чемпионат Великобритании выглядит неплохо. Это странный чемпионат мира. Очень странный. К тому же необычно не видеть на дорожке Усэйна Болта. Но только мы, спортсмены, можем сделать этот чемпионат более увлекательным», — приводит слова Джемили The Sun.

Ранее олимпийская чемпионка 2000 года британка Дениза Льюис призналась, что потрясена пустыми трибунами.

После трёх дней соревнований в медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).

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