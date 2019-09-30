Гроссмейстер Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своём официальном сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга на октябрь. Пятое место в нём сохранил россиянин Ян Непомнящий, на счету которого 2776 очков. Непомнящий уступает только квартету сильнейших: лидеру рейтинга, действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену (2876), американцу Фабиано Каруане (2812), китайцу Дину Лижэню (2811) и голландцу Анишу Гири (2780).

Также в топ-10 входят француз Максим Вашье-Лаграв (2774), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2767), американец Уэсли Со (2767), американец Леньер Домингес Перес (2763) и китаец Юй Янъи (2763).

В топ-20 помимо Непомнящего входят четверо россиян: Сергей Карякин занимает 12-е место (2760), Александр Грищук — 13-е место (2759), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, занимает 16-е место (2753), Владислав Артемьев — 20-е место (2746).