Глава РУСАДА процитировал Библию, говоря о допинге в России

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, комментируя манипуляции с переданными Россией в ВАДА данными московской лаборатории, призвал всех ответственных за это выбрать между добром и злом словами из Библии.
«Все, кто реально принимает решения и осуществляет действия по искажению фактов, тупиковым решениям отягощающим выход из допингового кризиса в России, все, кто облачает подобные действия в благоприятную оболочку и участвует в системной травле нового РУСАДА, искренне борющегося с допингом, этим страшным пороком нашего спорта, фактически ведут наш спорт в тупик и продали свои души дьяволу.
Всем, кто работает, живёт в спорте пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон — сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья допингового кризиса.
Да воздастся каждому по делам его (Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27), Псалом (гл. 61 стр. 13), Послание к Римлянам святого апостола Павла (гл. 2 стр. 6), Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова (гл. 22 стр. 12)», — говорится в открытом письме Гануса, текст которого приводит официальный сайт РУСАДА.
- 30 сентября 2019
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