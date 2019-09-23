«Надо наказать всю эту страну». Россию снова хотят отстранить от Олимпиады

У России снова проблемы. По крайней мере, такое впечатление хотят создать некоторые западные силы, заинтересованные в отстранении нашей страны от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры. Действуют по проверенной схеме, используют копию данных, предоставленных Григорием Родченковым, и безапелляционно считают её подлинной.
Кому-то очень невыгодно, что МОК закрыл дело против России. Давайте разбираться, что произошло и чем всё это грозит российскому спорту.
«Хотите верьте, хотите нет»
На днях известный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт поделился информацией о возможной подтасовкой допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).
«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагируют МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?»
Британская атака
Буквально через несколько часов эту информацию подтвердило британское издание The Telegraph. Причём там добавили, что Россию могут вообще отстранить от участия в предстоящей Олимпиаде-2020. Британцы уверены, что манипуляции проводились в течении последних 18 месяцев и считают, что за такое Россию надо полностью лишить возможности участвовать в Играх.
Напомним, что доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории был обязательным условием восстановления РУСАДА. Россия выполнила это пункт в полном объёме.
«Пострадают чистые атлеты, но наказать всё равно надо»
Масла в огонь подлил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск, сделавший противоречивое заявление в адрес российского спорта. По информации Аска, России дадут три недели на то, чтобы объясниться.
«Мне ещё в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.
Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система».
Чтобы вы понимали, iNADO – некоммерческая организация, главной задачей которой является посильная помощь национальным антидопинговым агентствам. iNADO известна прежде всего тем, что критикует WADA за слишком мягкие санкции по отношении к России. Если посмотреть высказывания представителей этой организации, 90 процентов из них так или иначе связаны с нашей страной. Похоже, что кроме этого, iNADO не занимается ничем.
Почему этот вброс произошёл сейчас?
Причина довольна простая. Проверка данных Московской антидопинговой лаборатории затянулась. Результатов никаких нет, федерации молчат, а МОК и вовсе поддерживает Россию во всех последних комментариях. Очевидно, это устраивало не всех. Надо было что-то срочно предпринимать. А что может быть лучше проверенной схемы?
Поэтому товарища Хайо Зеппельта снова бросили на амбразуру борьбы с допингом. Немец вбросил очередную непроверенную информацию о махинациях, а там уже разберёмся. Резонанс получен, победа. И не важно, что Хайо опирается на доклады Родченкова, о котором уже больше года не слышно вообще ничего. Как он там в Америке, интересно? Ключевой свидетель всё-таки, хочется его уже увидеть.
Что дальше?
Сегодня ВАДА обсудит дела РУСАДА на исполкоме в Токио. Вряд ли стоит ждать полноценного отчёта и какой-то горячей информации оттуда. Но будет важно понять, какую риторику выберут в организации. По сути, Россия может оказаться между двух огней – МОК и ВАДА. В МОК заинтересованы в поддержке нас, а в ВАДА – вряд ли.
Может ли ВАДА открыто пойти против МОК? Может, но для этого у организации должны быть более веские доказательства, чем копии докладов Григория Родченкова. Пока слабо верится, что они есть.
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