«Надо наказать всю эту страну». Россию снова хотят отстранить от Олимпиады

У России снова проблемы. По крайней мере, такое впечатление хотят создать некоторые западные силы, заинтересованные в отстранении нашей страны от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры. Действуют по проверенной схеме, используют копию данных, предоставленных Григорием Родченковым, и безапелляционно считают её подлинной.



Кому-то очень невыгодно, что МОК закрыл дело против России. Давайте разбираться, что произошло и чем всё это грозит российскому спорту.

«Хотите верьте, хотите нет»

На днях известный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт поделился информацией о возможной подтасовкой допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).



«Хотите верьте, хотите нет, но спустя почти пять лет после документального фильма ARD Россию, восстановленную ВАДА, могут вновь отстранить после заявлений о манипулировании данными. В России так ничему не научились? Как отреагируют МОК и Бах на этот раз, если манипуляции будут подтверждены?»

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за подлога данных допинг-проб

Британская атака

Буквально через несколько часов эту информацию подтвердило британское издание The Telegraph. Причём там добавили, что Россию могут вообще отстранить от участия в предстоящей Олимпиаде-2020. Британцы уверены, что манипуляции проводились в течении последних 18 месяцев и считают, что за такое Россию надо полностью лишить возможности участвовать в Играх.



Напомним, что доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории был обязательным условием восстановления РУСАДА. Россия выполнила это пункт в полном объёме.

Зеппельт – о возможной подтасовке допинг-проб: в России так ничему не научились?

«Пострадают чистые атлеты, но наказать всё равно надо»

Масла в огонь подлил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск, сделавший противоречивое заявление в адрес российского спорта. По информации Аска, России дадут три недели на то, чтобы объясниться.



«Мне ещё в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.



Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система».

Глава iNADO: России даны три недели, чтобы объяснить ВАДА несоответствие данных

Чтобы вы понимали, iNADO – некоммерческая организация, главной задачей которой является посильная помощь национальным антидопинговым агентствам. iNADO известна прежде всего тем, что критикует WADA за слишком мягкие санкции по отношении к России. Если посмотреть высказывания представителей этой организации, 90 процентов из них так или иначе связаны с нашей страной. Похоже, что кроме этого, iNADO не занимается ничем.

Почему этот вброс произошёл сейчас?

Причина довольна простая. Проверка данных Московской антидопинговой лаборатории затянулась. Результатов никаких нет, федерации молчат, а МОК и вовсе поддерживает Россию во всех последних комментариях. Очевидно, это устраивало не всех. Надо было что-то срочно предпринимать. А что может быть лучше проверенной схемы?



Поэтому товарища Хайо Зеппельта снова бросили на амбразуру борьбы с допингом. Немец вбросил очередную непроверенную информацию о махинациях, а там уже разберёмся. Резонанс получен, победа. И не важно, что Хайо опирается на доклады Родченкова, о котором уже больше года не слышно вообще ничего. Как он там в Америке, интересно? Ключевой свидетель всё-таки, хочется его уже увидеть.

Британский журналист: МОК не поддержит решение ВАДА об отстранении России

Что дальше?

Сегодня ВАДА обсудит дела РУСАДА на исполкоме в Токио. Вряд ли стоит ждать полноценного отчёта и какой-то горячей информации оттуда. Но будет важно понять, какую риторику выберут в организации. По сути, Россия может оказаться между двух огней – МОК и ВАДА. В МОК заинтересованы в поддержке нас, а в ВАДА – вряд ли.



Может ли ВАДА открыто пойти против МОК? Может, но для этого у организации должны быть более веские доказательства, чем копии докладов Григория Родченкова. Пока слабо верится, что они есть.