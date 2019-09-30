Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Ласицкене завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
На чемпионате мира — 2019, который проходит в Катаре, Ласицкене с первой попытки взяла высоты 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02 и 2,04. Также 2,04, уже в ранге рекордсменки мира среди юниоров (U20), с третьей попытки преодолела 18-летняя украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая не стала продолжать борьбу за золото с россиянкой на высоте 2,06, довольствовавшись серебром.
Ласицкене, чей личный рекорд и лучший результат сезона в мире равняется 2,06 м, продолжила соревнования на высоте 2,08, но все три попытки россиянки оказались неудачными
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