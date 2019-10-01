Ласицкене: я вошла в историю, и это офигеть как круто!

Россиянка Мария Ласицкене, которая стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, поделилась эмоциями от своего исторического достижения.
«Я вошла в историю, хотя даже боялась об этом мечтать. Это были отвлекающие мысли. Но я сделала это, и это офигеть как круто! Чем ты опытнее, тем сложнее справляться с давлением. Я считаю, что это всё заслуга моего тренера. Когда я начинала в себе сомневаться, он говорил, что всё будет хорошо», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
В 2015 году Ласицкене завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе. Также Мария – двукратная чемпионка мира в помещении, трёхкратная чемпионка Европы, в том числе дважды в помещении.
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