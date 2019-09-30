Маша, ты просто космос! Как российская красавица впрыгнула в историю

Потрясающее шоу выдали на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе участницы финала в прыжках в высоту. Четыре спортсменки преодолели планку на двухметровой высоте, две разбирались на 2,04 м, а победила россиянка Мария Ласицкене. Её главной соперницей стала украинка Ярослава Магучих, которая преодолела ту же высоту.

Организаторы чемпионата мира проигнорировали победу россиянки. Это что, бойкот? Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира, но её золото решили просто не учитывать в официальном медальном зачёте. В упор не заметили.

Восемь чемпионских прыжков

Сколько разговоров было после поражения Марии Ласицкене на матчевой встрече Европа – США, состоявшейся в Минске? Кто-то даже травму придумал, объясняя случившееся. На самом деле, был чётко выстроенный план подготовки к чемпионату мира, именно к которому и нужно было набрать оптимальную форму.



Тренер спортсменки Геннадий Габрилян и сама Мария выполнили всё, что было запланировано. Предельная концентрация, чистейшие прыжки. Восемь прыжков, которые принесли Ласицкене золотую медаль и третий в карьере титул чемпионки мира.



1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02, 2,04 – всё с первой попытки. Лишь на высоте 1,96 м Мария осталась недовольна тем, как прыгала. Но больше ничего подобного себе не позволила. Трёхкратных чемпионок мира в прыжках в высоту в истории мировой лёгкой атлетики ещё не было.



Ласицкене – великая спортсменка. До статуса величайшей ей не хватает только мирового рекорда. Она побеждает в любых условиях. Без флага и гимна, без разрешения представлять свою страну, в условиях жесточайшей конкуренции и при её отсутствии.

В Дохе конкуренция была очень жесткой, чего в женских прыжках в высоту не было уже давно. Уже в ранге чемпионки она прыгала 2,08, была близка к успеху, но отложила до следующих турниров.

Украинская звёздочка стала звездой

Всё благодаря трём спортсменкам: украинкам Юлии Левченко и Ярославе Магучих и американке Вашти Каннингем.



Они прыгали великолепно и боролись не только между собой, но и с Ласицкене. На высоте 1,98 м лидеров было трое – вместе с Марией ошибок не допустили ни Левченко, серебряный призёр ЧМ-2017, ни Каннингем. А вот Магучих столкнулась с проблемами. В тот момент казалось, что тройка призёров определена.



Но шоу должно продолжаться, и оно продолжалось. Магучих справилась и с этой высотой, и потом с высотой 2 м! С третьей попытки, в которой чувствовался запас. С третьей же попытки справилась с двумя метрами Левченко, а Каннингем спокойно прыгнула с первой.

Наша Маша — трёхкратная чемпионка мира! А украинка испугалась? Россиянке Марии Ласицкене равных в мире нет, и на чемпионате мира она снова это подтвердила. Борьба за золото была просто космической!

Разборки пошли на высоте 2,02, которую преодолели с первой попытки только Ласицкене и… Магучих, чемпионка юношеской Олимпиады. 18-летняя украинка этим прыжком поставила свой личный рекорд и могла больше не продолжать. Тем более, что Каннингем и Левченко так и остались на двух метрах, причём Юлия – без награды.



Ярослава же продолжала бороться. Её не смутила и превосходная по исполнению попытка Ласицкене на 2,04. Магучих боролась не за золото, а сама с собой. И победила. С третьей попытки украинская красавица взяла высоту, о которой до начала чемпионата мира и мечтать не могла. Лишь после этого она отказалась от дальнейшей борьбы, став героиней наряду с Марией.



Если все участницы этого крутого финала сохранят форму к Токио (а Ласицкене ещё и получит возможность выступить на Играх-2020), то на Олимпиаде финал может стать ещё более огненным. Всё же как круто, когда в сочетании Россия, Украина и США можно говорить только о спорте и больше ни о чём.