Маша, ты просто космос! Как российская красавица впрыгнула в историю

Потрясающее шоу выдали на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе участницы финала в прыжках в высоту. Четыре спортсменки преодолели планку на двухметровой высоте, две разбирались на 2,04 м, а победила россиянка Мария Ласицкене. Её главной соперницей стала украинка Ярослава Магучих, которая преодолела ту же высоту.
Восемь чемпионских прыжков
Сколько разговоров было после поражения Марии Ласицкене на матчевой встрече Европа – США, состоявшейся в Минске? Кто-то даже травму придумал, объясняя случившееся. На самом деле, был чётко выстроенный план подготовки к чемпионату мира, именно к которому и нужно было набрать оптимальную форму.
Тренер спортсменки Геннадий Габрилян и сама Мария выполнили всё, что было запланировано. Предельная концентрация, чистейшие прыжки. Восемь прыжков, которые принесли Ласицкене золотую медаль и третий в карьере титул чемпионки мира.
1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02, 2,04 – всё с первой попытки. Лишь на высоте 1,96 м Мария осталась недовольна тем, как прыгала. Но больше ничего подобного себе не позволила. Трёхкратных чемпионок мира в прыжках в высоту в истории мировой лёгкой атлетики ещё не было.
Ласицкене – великая спортсменка. До статуса величайшей ей не хватает только мирового рекорда. Она побеждает в любых условиях. Без флага и гимна, без разрешения представлять свою страну, в условиях жесточайшей конкуренции и при её отсутствии.
В Дохе конкуренция была очень жесткой, чего в женских прыжках в высоту не было уже давно. Уже в ранге чемпионки она прыгала 2,08, была близка к успеху, но отложила до следующих турниров.
Украинская звёздочка стала звездой
Всё благодаря трём спортсменкам: украинкам Юлии Левченко и Ярославе Магучих и американке Вашти Каннингем.
Они прыгали великолепно и боролись не только между собой, но и с Ласицкене. На высоте 1,98 м лидеров было трое – вместе с Марией ошибок не допустили ни Левченко, серебряный призёр ЧМ-2017, ни Каннингем. А вот Магучих столкнулась с проблемами. В тот момент казалось, что тройка призёров определена.
Но шоу должно продолжаться, и оно продолжалось. Магучих справилась и с этой высотой, и потом с высотой 2 м! С третьей попытки, в которой чувствовался запас. С третьей же попытки справилась с двумя метрами Левченко, а Каннингем спокойно прыгнула с первой.
Разборки пошли на высоте 2,02, которую преодолели с первой попытки только Ласицкене и… Магучих, чемпионка юношеской Олимпиады. 18-летняя украинка этим прыжком поставила свой личный рекорд и могла больше не продолжать. Тем более, что Каннингем и Левченко так и остались на двух метрах, причём Юлия – без награды.
Ярослава же продолжала бороться. Её не смутила и превосходная по исполнению попытка Ласицкене на 2,04. Магучих боролась не за золото, а сама с собой. И победила. С третьей попытки украинская красавица взяла высоту, о которой до начала чемпионата мира и мечтать не могла. Лишь после этого она отказалась от дальнейшей борьбы, став героиней наряду с Марией.
Если все участницы этого крутого финала сохранят форму к Токио (а Ласицкене ещё и получит возможность выступить на Играх-2020), то на Олимпиаде финал может стать ещё более огненным. Всё же как круто, когда в сочетании Россия, Украина и США можно говорить только о спорте и больше ни о чём.
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