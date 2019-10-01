33-летний участник забега в США погиб от удара молнии
Американец Томас Стэнли, принимавший участие в забеге на 50 км в Канзасе (США), погиб во время соревнований от удара молнии, сообщает ESPN. Другие участники забега пытались оказать первую помощь 33-летнему уроженцу Андовера, но спасти его жизнь не удалось.
Директор соревнований Кэролин Робинсон сообщила, что жене Стэнли была вручена медаль, которая полагалась её мужу.
Томас работал в организации, занимавшейся проведением тренингов по лидерству. Члены семьи описали Стэнли как «преданного мужа, отца и друга». Он был отцом троих детей.
«Семья Томаса сказала, что шанс погибнуть от удара молнии составляет 1 на миллион. Томас действительно был единственным в своём роде. Наши глубочайшие соболезнования семье», — говорится в заявлении организаторов.
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