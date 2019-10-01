Бывшего тренера Фараха лишили аккредитации на чемпионате мира в Дохе
Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фараха, получивший четырёхлетнюю дисквалификацию за содействие нарушениям антидопинговых правил, был лишён аккредитации на чемпионате мира в Дохе (Катар) после обращения Федерации лёгкой атлетики США, сообщает Reuters.
61-летний специалист был признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов. На аналогичный срок был отстранён и врач Джеффри Браун.
Салазар обвинения отверг и заявил, что будет подавать апелляцию на решение об отстранении. Альберто работал с Фарахом с 2011 по 2017 год.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе завершится 6 октября.
Бывший тренер Фараха потрясён известием о дисквалификации
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