США лидируют в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе, Россия — пятая
На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), после четырёх соревновательных дней лидером медального зачёта является сборная США. В их активе 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.
На втором месте идёт команда Китая (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0).
Сборная России на текущий момент занимает пятую строчку с двумя золотыми медалями. Награды завоевали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Напомним, Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на мировом первенстве в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.
Россияне выступают на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе.
Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту
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