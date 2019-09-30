Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

США лидируют в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе, Россия — пятая

США лидируют в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе, Россия — пятая
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), после четырёх соревновательных дней лидером медального зачёта является сборная США. В их активе 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые награды.

На втором месте идёт команда Китая (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0).

Сборная России на текущий момент занимает пятую строчку с двумя золотыми медалями. Награды завоевали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Напомним, Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на мировом первенстве в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.

Россияне выступают на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе.

Ласицкене — первая в истории трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент