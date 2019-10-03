Шубенков: месяц тренировок полностью выпал из-за травмы. Не мог выпрямить ногу

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, ставший серебряным призёром чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 110 м с барьерами, поделился эмоциями от своего выступления.



«Разочарования точно нет. Если вспомнить, где я был всего лишь месяц назад, то это были 13,88 в Париже. И то я там достал из себя всё, что было. А ещё раньше я вообще ходил с красным валенком вместо колена.



Насколько сложно проходило восстановление? Сезон в целом получился тяжёлым. Как оказалось, у моей травмы много слоёв. Очень долго восстанавливался. Поначалу думал, что ничего серьёзно, а потом стопа опухла так, что мало не покажется. А ещё и инфекция…Месяц полностью выпал из тренировок. Потом выяснилось, что через барьеры прыгать я вообще не могу. Я не мог выпрямить ногу. Где-то что-то сместилось в спине, а лечиться было уже некогда. Надо было тренироваться. Сколько же нервов потратил тренер! Он – большой молодец. Как и моя семья.



Были мысли бросить всё и пропустить чемпионат мира? Бросить всё можно всегда! Можно было сослаться на травму и никуда не поехать. И никто слова бы плохого не сказал. А здесь всё же прибежал на серебро. Это на самом деле круто. Конечно, до девчонок на этом ЧМ я не дотянулся, но что поделать. Девчонки – это наше всё», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



