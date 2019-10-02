Президент IAAF отреагировал на дисквалификацию бывшего тренера Фараха

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу прокомментировал информацию о четырёхлетней дисквалификации тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне. Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.
«Обвинения USADA очень серьёзные. Athletics Integrity Unit находится в контакте с атлетами в орегонском лагере. Их попросят разорвать отношения с тренерами. Спортсмены должны полностью доверять тренерам. Если этого нет, отношения испортятся. А когда тренера в чём-то обвиняют, атлетам нужно задать непростые вопросы», — приводит слова Коу BBC.
Ранее появилась информация, что Салазар заставлял подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов.
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