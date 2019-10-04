Вяхирева признана лучше гандболисткой сентября в Европе

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней сентября по версии Европейской федерации гандбола. Вяхирева получает награду лучшему игроку месяца уже в четвёртый раз. Ранее она становилась лауреатом в июне, октябре и декабре 2018 года.
«Я не испытываю особых эмоций. Сентябрь – это просто разминка перед сезоном, так что праздновать пока нечего. Предпочитаю смотреть вперёд и продолжать работать. Не думаю, что сейчас я в лучшей форме. Есть над чем работать, и я надеюсь, что буду действовать всё лучше с каждой неделей. Наши цели на сезон? Настало время побеждать в Лиге чемпионов. Но сейчас я об этом не думаю, сначала нужно стартовать в турнире. С нетерпением жду этого момента, так как очень скучаю по атмосфере Лиги чемпионов», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба ростовского клуба.
- 4 октября 2019
-
18:53
-
18:37
-
18:26
-
17:58
-
17:51
-
17:38
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:35
-
15:05
-
14:54
-
14:50
-
14:02
-
13:34
-
12:54
-
12:49
-
12:35
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
10:18
-
09:52
-
09:18
-
09:10
-
09:04
-
08:35
-
08:28
-
08:22
-
08:15
-
01:04
-
00:53
-
00:36
-
00:14
- 3 октября 2019
-
23:59