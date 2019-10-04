Вяхирева признана лучше гандболисткой сентября в Европе

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней сентября по версии Европейской федерации гандбола. Вяхирева получает награду лучшему игроку месяца уже в четвёртый раз. Ранее она становилась лауреатом в июне, октябре и декабре 2018 года.



«Я не испытываю особых эмоций. Сентябрь – это просто разминка перед сезоном, так что праздновать пока нечего. Предпочитаю смотреть вперёд и продолжать работать. Не думаю, что сейчас я в лучшей форме. Есть над чем работать, и я надеюсь, что буду действовать всё лучше с каждой неделей. Наши цели на сезон? Настало время побеждать в Лиге чемпионов. Но сейчас я об этом не думаю, сначала нужно стартовать в турнире. С нетерпением жду этого момента, так как очень скучаю по атмосфере Лиги чемпионов», — приводит слова Вяхиревой пресс-служба ростовского клуба.