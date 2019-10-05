Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе команды Европы
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова внесли вклад в победу команды Европы на соревнованиях Japan Open. Напомним, Александра заняла первое место по итогам произвольной программы, Алина — на втором.
В итоге команда Европы в составе Загитовой, Трусовой, испанца Хавьера Фернандеса и латвийца Дениса Васильева выиграла общий зачёт соревнований — на их счету 614,73 балла. Второе место заняли японские фигуристы (602,16), бронза – у представителей Северной Америки (593,42).
Интересно, что именно вклад Загитовой и Трусовой стал для команды Европы ключевым — перед их выступлением команда располагалась на третьем месте, отставая на 22,67 балла от японцев и на 57,68 – от американцев.
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