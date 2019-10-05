Медведева исполнила гимн России после победы на турнире в Шанхае

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева, выигравшая турнир Shanghai Trophy в Шанхае (Китай), отметилась исполнением национального гимна России во время церемонии награждения спортсменов.



Напомним, второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат на турнире продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.

Видео доступно на «Чемпионате».



Интересно, что последние годы Медведева проживает в Канаде, где тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера.



Следующими соревнованиями, в которых примет участие Медведева станет этап Гран-при в Канаде, который пройдет в период с 25 по 27 октября.