Загитова: открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова поделилась с болельщиками фотографиями в платье для произвольной программы «Клеопатра», которую впервые показала на соревнованиях в Японии. Сборная Европы, за которую выступали также Александра Трусова, Хавьер Фернандес из Испании и Денис Васильевс из Латвии, выиграла командный турнир Japan Open. Спортсмены исполняли только произвольные программы.

«Открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

В личных соревнованиях Загитова стала второй, уступив Трусовой, исполнившей четыре четверных прыжка. Алина набрала 154,41 балла. Напомним, на победном чемпионате мира — 2019 Загитова за произвольную программу получила 155,42.