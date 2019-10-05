Пловцы Морозов и Андрусенко одержали победы на этапе КМ в Будапеште

Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день этапа Кубка мира в Будапеште. Также золото завоевала россиянка Вероника Андрусенко, одержавшая победу на дистанции 200 метров вольным стилем.

Владислав Гринёв на 100-метровке вольным стилем уступил только соотечественнику, Морозову, и стал серебряным призёром. Даниил Пахомов стал вторым на дистанции 200 метров баттерфляем. Второе время на стометровке на спине показала Мария Каменева.

Российская команда в составе Гринёва, Михаила Вековищева, Каменевой и Андрусенко завоевала серебро в смешанной эстафете 4х100 метров.

Плавание. Этап Кубка мира. Будапешт

Мужчины. Спина, 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 24,70.

2. Бенсе Жентес (Венгрия) — 25,09.

3. Рёсукэ Ириэ (Япония) — 25,20.

Вольный стиль, 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 47,99.

2. Владислав Гринёв (Россия) — 48,57.

3. Кацухиро Мацумото (Япония) — 48,97.

Баттерфляй, 200 м

1. Бенце Бицо (Венгрия) — 1.58,67.

2. Даниил Пахомов (Россия) — 1.58,69.

3. Себастьян Лунак (Чехия) — 1.58,71.

Женщины. Вольный стиль, 200 м

1. Вероника Андрусенко (Россия) – 1.59,58.

2. Жужанна Якабош (Венгрия) — 1.59,82.

3. Эли Экман (Канада) — 2.00,77.

Спина, 100 м

1. Кира Туссен (Нидерланды) — 59,56.

2. Мария Каменева (Россия) — 59,86.

3. Катинка Хошсу (Венгрия) — 1.00,69

Смешанная эстафета, 4х100 м

1. Венгрия — 3.29,08.

2. Россия – 3.29,10.

3. Нидерланды — 3.29,43