Пловцы Морозов и Андрусенко одержали победы на этапе КМ в Будапеште

Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем во второй соревновательный день этапа Кубка мира в Будапеште. Также золото завоевала россиянка Вероника Андрусенко, одержавшая победу на дистанции 200 метров вольным стилем.
Владислав Гринёв на 100-метровке вольным стилем уступил только соотечественнику, Морозову, и стал серебряным призёром. Даниил Пахомов стал вторым на дистанции 200 метров баттерфляем. Второе время на стометровке на спине показала Мария Каменева.
Российская команда в составе Гринёва, Михаила Вековищева, Каменевой и Андрусенко завоевала серебро в смешанной эстафете 4х100 метров.
Плавание. Этап Кубка мира. Будапешт
Мужчины. Спина, 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 24,70.
2. Бенсе Жентес (Венгрия) — 25,09.
3. Рёсукэ Ириэ (Япония) — 25,20.
Вольный стиль, 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 47,99.
2. Владислав Гринёв (Россия) — 48,57.
3. Кацухиро Мацумото (Япония) — 48,97.
Баттерфляй, 200 м
1. Бенце Бицо (Венгрия) — 1.58,67.
2. Даниил Пахомов (Россия) — 1.58,69.
3. Себастьян Лунак (Чехия) — 1.58,71.
Женщины. Вольный стиль, 200 м
1. Вероника Андрусенко (Россия) – 1.59,58.
2. Жужанна Якабош (Венгрия) — 1.59,82.
3. Эли Экман (Канада) — 2.00,77.
Спина, 100 м
1. Кира Туссен (Нидерланды) — 59,56.
2. Мария Каменева (Россия) — 59,86.
3. Катинка Хошсу (Венгрия) — 1.00,69
Смешанная эстафета, 4х100 м
1. Венгрия — 3.29,08.
2. Россия – 3.29,10.
3. Нидерланды — 3.29,43
- 5 октября 2019
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