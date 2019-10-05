Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ

Легкоатлетка Сифан Хассан, выступающая за Нидерланды, одержала победу в беге на 1500 м на чемпионате мира в Дохе. Хассан преодолела дистанцию с новым рекордом чемпионатов мира. Призёры — кенийка Фаит Кипьегон и Гудаф Цегай из Эфиопии — побили личные рекорды.
Хассан стала первой спортсменкой, выигравшей дистанции 1500 и 10 000 м на одном чемпионате мира.
В толкании ядра у мужчин первенствовал американец Джо Ковач, всего на 1 см опередивший призёров — американца Райана Краузера и Томаса Уолша из Новой Зеландии. Победной стала последняя попытка Ковача. Уолш совершил только одну результативную попытку — первую, и она принесла ему бронзу. Отметим, что все призёры улучшили прежний рекорд чемпионатов мира.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины, 1500 м
1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.51,95.
2. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.54,22.
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,38.
Мужчины. Ядро
1. Джо Ковач (США) – 22,91.
2. Райан Краузер (США) – 22,90.
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90.
- 5 октября 2019
-
22:52
-
22:34
-
22:13
-
22:09
-
21:48
-
21:23
-
20:39
-
20:20
-
19:55
-
19:41
-
19:31
-
19:19
-
18:46
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:31
-
16:39
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
14:02
-
13:02
-
11:52
-
11:20
-
10:37
-
10:15
-
10:02
-
09:48
-
01:06
-
01:03
-
00:53
-
00:49