Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ

Легкоатлетка Сифан Хассан, выступающая за Нидерланды, одержала победу в беге на 1500 м на чемпионате мира в Дохе. Хассан преодолела дистанцию с новым рекордом чемпионатов мира. Призёры — кенийка Фаит Кипьегон и Гудаф Цегай из Эфиопии — побили личные рекорды.

Хассан стала первой спортсменкой, выигравшей дистанции 1500 и 10 000 м на одном чемпионате мира.

В толкании ядра у мужчин первенствовал американец Джо Ковач, всего на 1 см опередивший призёров — американца Райана Краузера и Томаса Уолша из Новой Зеландии. Победной стала последняя попытка Ковача. Уолш совершил только одну результативную попытку — первую, и она принесла ему бронзу. Отметим, что все призёры улучшили прежний рекорд чемпионатов мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины, 1500 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.51,95.

2. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.54,22.

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,38.

Мужчины. Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,91.

2. Райан Краузер (США) – 22,90.

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90.