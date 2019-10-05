Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ

Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Легкоатлетка Сифан Хассан, выступающая за Нидерланды, одержала победу в беге на 1500 м на чемпионате мира в Дохе. Хассан преодолела дистанцию с новым рекордом чемпионатов мира. Призёры — кенийка Фаит Кипьегон и Гудаф Цегай из Эфиопии — побили личные рекорды.

Хассан стала первой спортсменкой, выигравшей дистанции 1500 и 10 000 м на одном чемпионате мира.

В толкании ядра у мужчин первенствовал американец Джо Ковач, всего на 1 см опередивший призёров — американца Райана Краузера и Томаса Уолша из Новой Зеландии. Победной стала последняя попытка Ковача. Уолш совершил только одну результативную попытку — первую, и она принесла ему бронзу. Отметим, что все призёры улучшили прежний рекорд чемпионатов мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины, 1500 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.51,95.
2. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.54,22.
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,38.

Мужчины. Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,91.
2. Райан Краузер (США) – 22,90.
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019