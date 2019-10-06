Борзаковский — о пересмотре итогов в забеге Шубенкова: IAAF открыла ящик Пандоры

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций изменить результат финального забега на 110 м с барьерами с участием россиянина Сергея Шубенкова.



Испанцу Орландо Ортеге, занявшему пятое место, после протеста была присуждена бронзовая медаль. По мнению Борзаковского, этот и другие спорные случаи создают опасные прецеденты. «IAAF действительно открыла ящик Пандоры. Они же создали прецедент ещё и в метании молота. Вообще очень много спорных ситуаций на этом чемпионате мира. Есть и заступы, например в эстафете у китайских девчонок.



Вчера смотрел финал в толкании ядра. Спортсмену из Новой Зеландии засчитали заступ, хотя на повторе видно, что нет заступа. Эта попытка реально могла решить судьбу второго места. На этом чемпионате мира странные судейские решения. Это неправильно, надо судить объективно», — приводит слова Борзаковского «Р-Спорт».

Шубенков — о присуждении бронзы Ортеге: почему не серебро или даже золото?