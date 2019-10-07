Капитан сборной России по регби: вероятно, следующий Кубок мира пройдёт без меня

Капитан сборной России по регби 32-летний Василий Артемьев сообщил, что, вероятно, не примет участия в следующем Кубке мира. В нынешнем розыгрыше турнира в Японии россияне проиграли три матча подряд и потеряли шансы на выход в плей-офф.
«Наш путь на Кубке мира заканчивается в среду. Наверное, с большой долей вероятности, следующий Кубок мира пройдёт уже без меня в качестве игрока. В любом случае пока об этом речи не идёт. Речь пока о заключительном матче, в котором мы хотим поставить жирную точку. Скорее многоточие.
Думаю, что за сборную это не последний мой матч. Хочу сделать всё, чтобы наше участие в Кубках мира стало регулярным событием. Чтобы мы были не в качестве «случайного визитёра», а в качестве полноценного, ожидаемого участника этих соревнований», – сказал Артемьев в видеоинтервью, опубликованном в «твиттере» Федерации регби России.
9 октября сборная России сыграет с Шотландией.
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