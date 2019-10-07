Объявлен состав сборной России по регби на матч с Шотландией на Кубке мира

Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом огласил состав на заключительный матч группового этапа Кубка мира в Японии с командой Шотландии, сообщает официальный сайт Федерации регби России.

Состав сборной России:

Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Евгений Елгин, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Владислав Созонов, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов, Василий Артемьев.

Запасные: Сергей Чернышёв, Азамат Битиев, Владимир Подрезов, Богдан Федотко, Андрей Гарбузов, Сергей Янюшкин, Антон Сычёв, Юрий Кушнарёв.

Матч Россия – Шотландия состоится 9 октября.

Ранее на Кубке мира россияне проиграли командам Японии, Самоа и Ирландии и потеряли шансы на выход в плей-офф.

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