Капитан сборной России по регби: мы не сломлены

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился впечатлениями от поражения в матче с командой Ирландии на Кубке мира в Японии со счётом 0:35. Для подопечных Лина Джонса это поражение стало третьим кряду в турнире.

«У ребят был потрясающий настрой бороться до конца. Мы проиграли, но мы не сломлены. Спасибо ребятам за героические усилия. У нас ещё одна игра здесь, мы играем для вас», — сказал Артемьев, обращаясь к болельщикам.

9 октября сборная России, замыкающая турнирную таблицу квинтета A, проведёт свой заключительный матч группового этапа с Шотландией. Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17.