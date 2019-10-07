Капризов — об отношениях с Загитовой: мы просто знакомы

Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой. Олимпийские чемпионы познакомились на Играх в Пхёнчхане, вместе возвращались в самолёте, фотографировались, теперь комментируют посты друг друга в «Инстаграме».
«Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду.
Общаемся ли? Да, бывает. Зову ли на хоккей? Всё вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолёта радовались и отмечали победу.
Слежу ли за фигурным катанием? Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием. За Медведеву или за Загитову? Ну, за Алину, я её всё-таки лично знаю», — приводит слова Капризова Sport24.
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