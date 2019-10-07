Лебедева призвала Ласицкене и Шляхтина сесть за стол переговоров

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева считает, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене имеет право критиковать президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и добиваться его отставки.

«Мария Ласицкене — звезда, она имеет полное право высказывать свою точку зрения, критиковать, и к ней нужно прислушиваться. Во многом поддерживаю Марию. К примеру, нам не на пользу та выжидательная позиция по теме допинга, которая присуща Дмитрию Шляхтину и другим официальным спортивным лицам», — приводит слова Лебедевой «Подмосковье сегодня».

Однако Лебедева считает неправильным, что Ласицкене и Шляхтин общаются исключительно заочно, через СМИ и соцсети, а не за столом переговоров.

«Вот уже почти три года спортсменка и президент ВФЛА используют прессу в своих отношениях, это ненормально. И мне уже не хочется тут ничего комментировать. Ласицкене заявила, что не станет встречаться со Шляхтиным. Жаль. Всё-таки было бы лучше, если бы они за столом переговоров пришли бы к какому-то исходу. Если Мария считает, что президент федерации должен уйти в отставку, надо это лично в глаза высказать и предъявить аргументы. Не хочу, чтобы в лёгкой атлетике выносился сор из избы и журналисты постоянно обсуждали, что сказала Ласицкене и что сказал Шляхтин», — сказала Лебедева.

Ранее сегодня Ласицкене посредством поста на своей странице в «Инстаграме» в очередной раз призвала уйти в отставку руководство ВФЛА, а глава организации Шляхтин через СМИ в шутку обещал подумать.

Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА