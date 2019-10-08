ЦСКА стал чемпионом Высшей лиги по регби-15

Московский ЦСКА в матче за первое место чемпионата Высшей лиги по регби-15 одержал победу над красноярским «Енисеем-СТМ-2» со счётом 12:10. Столичный клуб заработал очки благодаря четырём реализованным Вячеславом Берниковым штрафным.

«Спортивные задачи сезона-2019 выполнены полностью. Конечно, две победы в финале четырёх сильнейших клубов России для нас были особенно важны. Мы будем готовиться к дебюту в Премьер-лиге. Эта победа в финале — то, к чему мы стремились весь сезон, то, чего от нас ждали болельщики и весь коллектив регби-клуба ЦСКА. Мы отдавали себе отчёт в том, что мы делаем важнейший шаг для возрождения «армейского» регби и заявку на конкуренцию Москвы в отечественном регби. Кубок им. В.С. Илюшина, который мы сегодня завоевали, будет передан в Музей спортивной славы ЦСКА. Сегодня мы написали достойную страницу в нашей истории, и это только начало», — сказал Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и Силовых структурах РФ.

Член попечительского совета клуба, рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный как Баста, побывал на игре, несмотря на проливной дождь.

«Мне импонирует отношение руководителей регби-клуба ЦСКА к работе, когда живут делом, когда глаза горят, а не действуют, как рядовые исполнители. Сегодняшний матч уже сенсация! Кто бы мог подумать, что молодой клуб ЦСКА вырвется на такой уровень. Спасибо болельщикам за поддержку, а команде – за мужественную игру! Желаю всем болельщикам единства! Мы представляем одну большую «армейскую» семью!» — сказал Вакуленко.