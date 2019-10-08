Московское «Динамо» поздравило чемпионку мира Ветрову с рождением дочери
Чемпионка мира 2010 года 33-летняя российская волейболистка Вера Ветрова родила дочь. В 2010 году она вышла замуж за тренера-статистика Андрея Ветрова. 1 ноября 2012 у них родился сын Николай.
С 2011 года она выступает за московское «Динамо». В составе столичной команды она трижды стала чемпионкой России и дважды выиграла Кубок страны.
«Руководство и коллектив клуба, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют Веру и Андрея Ветровых с рождением дочери!» — говорится в сообщении в «инстаграме» «Динамо».
В апреле 2018 года было объявлено, что Ветрова пропустит сезон по семейным обстоятельствам. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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