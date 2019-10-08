«КПРФ» обыграл «Кайрат», «Тюмень» уступила «Барселоне» в ЛЧ по мини-футболу

В матче основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу московский «КПРФ» взял верх над алматинским «Кайратом» со счётом 3:0. В составе российского клуба голы забили Сими Сайотти, Владимир Разуванов и Янар Асадов.

В следующем поединке турнира КПРФ 9 октября встретится с венгерским «Береттьоуйфалу».

«Тюмень» в стартовом матче уступила испанской «Барселоне» — 0:1. 9 октября российская команда сыграет с литовским клубом «Витис».

В Элитный раунд выходят три лучшие команды из каждой группы.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Основной раунд

«КПРФ» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 3:0 (3:0)

Голы: Сайотти, 3 (1:0), Разуванов, 11 (2:0), Асадов (3:0)

«Тюмень» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 0:1