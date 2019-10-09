Президент ОКР поздравил российских гимнастов с исторической победой

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил главу Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова, тренерский штаб национальной сборной и спортсменов с первой в российской истории победой гимнастов в командном турнире на чемпионатах мира.
«Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Владислав Поляшов добились, без преувеличения, исторического достижения. Ведь в последний раз отечественные гимнасты выигрывали золото в этом виде программы на мировых чемпионатах ещё под флагом СССР, в далёком 1991 году!
В условиях острейшей конкуренции с командами Китая и Японии наши ребята продемонстрировали невероятную силу духа, отменную техническую и физическую подготовку.
Этот результат, равно как и серебряные медали наших замечательных гимнасток, позволяет с оптимизмом смотреть вперёд и с хорошим настроением готовиться к Играм-2020 в Токио», — приводит текст поздравления Позднякова пресс-служба ОКР.
- 9 октября 2019
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